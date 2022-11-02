Президент РК подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской госграницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как ранее отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, данный договор разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.

«Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества», – отметил Маулен Ашимбаев.

Текст Закона публикуется в печати.



