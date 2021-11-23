Президент РК подписал закон касательно создания космического ракетного комплекса «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Напомним, данный протокол был подписан 31 октября 2020 года в г. Москве.

«В протоколе отражены обязательства сторон по обеспечению начала летных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» ракетой-носителем среднего класса в 2023 году. Главная цель протокола – корректировка и актуализация основных условий проекта «Байтерек». При этом следует отметить, что протокол составлен, прежде всего, в интересах казахстанской стороны», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на пленарном заседании Сената.

По его словам, для казахстанской стороны это необходимый протокол, так как, во-первых, он позволит на законных основаниях решить вопрос финансовых обязательств совместного предприятия по бюджетному кредиту перед Министерством финансов РК.

Кроме того, в документ включены обязательства российской стороны по обеспечению пускового комплекса ракет-носителей «Союз-5» до 2036 года.

Цель проекта «Байтерек» - выпуск космических аппаратов с космодрома «Байконур» на экологически чистых ракетах-носителях. Перспективная ракета-носитель «Союз-5», которая будет использоваться в проекте, летает на экологически чистом компоненте топлива, а также имеет положительную экспертизу предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Оператором, координирующим создание космического ракетного комплекса «Байтерек», и отвечающим за его дальнейшую эксплуатацию, является АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек».

«Байтерек» - это основной совместный проект с российской стороной на космодроме «Байконур». В данном проекте российская сторона обеспечит создание ракеты-носителя (916 млн долларов), а казахстанская сторона обеспечит выполнение финансирования модернизации существующего наземного комплекса космического ракетного комплекса «Зенит-М» посредством государственного задания (90,7 млрд тенге)», - сказал министр.

Текст Закона публикуется в печати.

