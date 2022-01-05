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    Президент РК подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы

    5 Января 2022, 02:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

    В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

    Как подчеркнул Президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Алматы Акорда Мангистауская область Регионы ЧП-2022
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