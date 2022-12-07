Президент РК подписал указ о продлении моратория на проверки с посещением субъектов МСБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

2. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 7 декабря 2022 года

№ 44



