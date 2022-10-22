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    Президент РК подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

    22 Октября 2022, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    присвоить:

    специальное звание генерал-полковник полиции:

    Ахметжанову Марату Муратовичу;

    воинское звание генерал-лейтенант:

    Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;

    специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы:

    Бектенову Олжасу Абаевичу;

    специальное звание генерал-лейтенант полиции:

    Сунтаеву Кайрату Имятовичу;

    воинское звание генерал-майор:

    Базарбаеву Куанару Бекетовичу,

    Кабакову Нуртасу Даулетовичу;

    специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

    Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу,

    Кунанбаеву Берику Садыковичу;

    специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

    Омарбекову Айткурману Жоламановичу;

    специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

    Сулейменову Канату Турсумбаевичу;

    специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

    Бижанову Кайрату Жакияновичу;

    специальное звание генерал-майор полиции:

    Скляру Василию Васильевичу;

    специальное звание генерал-майор гражданской защиты:

    Дербисову Нурболату Бекболатулы;

    классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

    Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу,

    Нурлыбаю Сабиту.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 22 октября 2022 года

    № 1057

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт День Республики
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