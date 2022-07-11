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    Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей

    11 Июля 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК подписал Указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

    2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    3. Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетісу и Ұлытау принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 11 июля 2022 года

    № 957

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сенат Выборы
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