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    Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка

    3 Февраля 2022, 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального Банка РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича Председателем Национального Банка Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 3 февраля 2022 года

    № 803


    Ранее сообщалось, что кандидатура Галымжана Пирматова была предложена на должность председателя Национального банка РК. В ходе пленарного заседания Сената его кандидатура одобрена.

    Фото: АО «НАК «Казатомпром»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Назначения
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