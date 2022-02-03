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Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Февраля 2022 10:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального Банка РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича Председателем Национального Банка Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 3 февраля 2022 года
№ 803
Ранее сообщалось, что кандидатура Галымжана Пирматова была предложена на должность председателя Национального банка РК. В ходе пленарного заседания Сената его кандидатура одобрена.Фото:АО «НАК «Казатомпром«
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