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    Президент РК подписал Указ о награждении пожарных

    17 Ноября 2022, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

    орденом «Айбын» I степени

    Забикулина Аскара Сериковича – помощника оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    орденом «Айбын» III степени

    Кемпирова Аяна Алматовича – командира отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 17 ноября 2022 года

    № 1075

    16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

    Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.


    Фото: t.me/bort_01
    Президент Казахстана Акорда МЧС Пожар
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