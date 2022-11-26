Президент РК подписал указ о Концепции развития сельских территорий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местностиПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Республики Казахстан:
1) до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года
№ 1
В ходе инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что подпишет Указ, в котором будет дано поручение Правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.
Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.