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    Президент РК подписал ряд законов

    10 Июля 2023, 18:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Депутаты сената парламента Республики Казахстана одобрили закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

    Закон устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ. Отныне наряду с определениями «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер» вводятся и другие термины.

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

    Теперь за распространение дезинформации пользователи и влиятельные лица/инфлюенсеры онлайн-платформ, создающие условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, будут нести административную ответственность.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда
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