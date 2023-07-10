Президент РК подписал ряд законов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Депутаты сената парламента Республики Казахстана одобрили закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

Закон устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ. Отныне наряду с определениями «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер» вводятся и другие термины.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Теперь за распространение дезинформации пользователи и влиятельные лица/инфлюенсеры онлайн-платформ, создающие условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, будут нести административную ответственность.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях.