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    Президент РК подписал распоряжение о созыве тридцать первой сессии АНК

    29 Марта 2022, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    1. Созвать тридцать первую сессию Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля 2022 года в городе Нур-Султане с повесткой дня «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

    2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

    № 295

    Ранее сообщалось, что Президент РК подписал распоряжение о созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда АНК
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