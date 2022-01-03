+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам развития конкуренции

3 Января 2022 13:15
Поделиться:
Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам развития конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок

Текст Закона публикуется в печати.




Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акорда   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
3 Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
4 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
5 Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
6 Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
Читайте также
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Слышащее государство: озвучены результаты деятельности Нацсовета общественного доверия
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив