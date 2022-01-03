Новости
Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам развития конкуренции
3 Января 2022 13:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
Текст Закона публикуется в печати.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
- Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину
- В Казахстане нет столько ресурсов для растущего потребления сжиженного газа - Олжас Байдильдинов
- Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
- Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Слышащее государство: озвучены результаты деятельности Нацсовета общественного доверия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн