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Президент РК подписал поправки по вопросам госзакупок
15 Ноября 2021 15:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
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