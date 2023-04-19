Президент РК подписал конституционные поправки по вопросам административной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

Тексты законов публикуются в печати.

Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.

Ранее Конституционный Суд постановил признать принятые Парламентом 16 марта 2023 года и представленные на подпись Президенту 4 марта 2023 года Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» соответствующими Конституции.

Как отметили в Конституционном Суде, Сенат Парламента принял Конституционный закон и Закон в соответствии с подпунктом 5) статьи 55 Конституции Республики Казахстан в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий.

Принятые Конституционный закон и Закон инициированы Правительством в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В качестве законодательных новелл предложены меры по децентрализации государственной власти, предусмотрены новые подходы по разграничению полномочий между уровнями государственного управления (Правительство – центральные исполнительные органы – местные исполнительные органы).

Суть принятых подходов выражена в следующем:

Правительство разрабатывает, формирует государственную политику по развитию науки и техники, внедрению новых технологий;

центральный исполнительный орган наделяется полномочиями по формированию и реализации государственной политики в отраслях, в том числе по осуществлению международного сотрудничества, и другими;

местные исполнительные органы наделяются полномочиями по реализации государственной политики (частично);

местные исполнительные органы областного уровня передают на районный уровень функции по обеспечению жизнедеятельности местного населения (частично).

Ряд полномочий, таких как обеспечение территориальной целостности, регулирование земельных отношений, территориальных вод, государственного устройства, организация управления государственной собственностью и другие, сохранены за Правительством.

В этих целях внесены поправки в действующие четыре конституционных закона, 14 кодексов и 150 законов Республики Казахстан.



