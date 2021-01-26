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    19:23, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Президент РК подписал изменения и дополнения в Водный кодекс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


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