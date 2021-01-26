19:23, 25 Январь 2021 | GMT +6
Президент РК подписал изменения и дополнения в Водный кодекс
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.