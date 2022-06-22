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    Президент РК поддержал предложение по включению факультатива по шахматам в школьную программу

    22 Июня 2022, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В Акорду на встречу с Президентом были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры – Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице-президент федерации Дармен Садвакасов.

    Приветствуя прославленных шахматисток, Глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу на «Алтын белгі», и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.

    В ходе встречи, которая прошла в формате теплой беседы и обмена мнениями, выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержи со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

    В частности, Президент поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий, рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Акорда
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