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    Президент РК планирует официальный визит в Сингапур

    17 Августа 2022 08:54

    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди во второй день своего пребывания с официальным визитом в Сингапуре был принят Президентом Республики Сингапур Халимой Якуб в официальной резиденции Истана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. Были затронуты вопросы организации предстоящего официального визита Главы государства в Сингапур.

    Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога в рамках предстоящего саммита стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в г. Нур-Султан.

    Глава МИД М.Тлеуберди провел переговоры с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.

    Как известно, важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.

    Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности Международного финансового центра «Астана» и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений Центра. Отмечено, что для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала.

    Фото: gov.kz
    #МИД РК #Мухтар Тлеуберди #Сингапур
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