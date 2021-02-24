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    16:08, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент РК передал подарок пятикласснику из Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пятиклассник из Павлодарской области Мансұр Баймұса получил в подарок от Президента РК Касым-Жомарта Токаева шахматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    Две недели назад 10-летний Мансұр Баймұса из Иртышского района написал Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором рассказал о своем увлечении шахматами и английским языком.

    Ответное письмо от Главы государства Мансұру Баймұсе передал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

    «С удовольствием прочитал твое письмо и с благодарностью принял твои пожелания. Молодец, что занимаешься шахматами и учишь английский язык, - зачитал он ответ Президента. - Уверен, в будущем ты станешь профессионалом в своем деле и будешь верно служить родине. Передай от меня привет своим родителям», - говорится в ответе Главы государства.

    В подарок от Президента РК Касым-Жомарта Токаева Мансұр получил шахматы.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Главная Общество Павлодарская область
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