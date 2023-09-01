Президент РК озвучил основные контуры предстоящих экономических реформ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе открытия очередной сессии Парламента РК представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ, передает МИА «Казинформ».



«На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

«Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», - подчеркнул Глава государства.