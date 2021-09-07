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    Президент РК ознакомился с ходом уборочной кампании в СКО

    7 Сентября 2021, 14:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область началась с посещения полей ТОО «Сервис Жарс» в селе Байтерек Кызылжарского района. Глава государства ознакомился с состоянием зерновых посевов, осмотрел сельскохозяйственную технику, задействованную в уборочных работах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с руководителями сельхозформирований и механизаторами Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в недавнем Послании поставил ряд задач по развитию аграрной отрасли.

    — Нам нужно усовершенствовать и привести в порядок нашу политику в области субсидий. Об этом я сказал в Послании, здесь все должно быть четко. Есть мнения, что в будущем субсидии уйдут в прошлое – их заменят кредиты под низкий процент. Но сейчас мы должны помогать сельхозпроизводителям, — сказал Глава государства.

    Наряду с этим Президент указал на необходимость гибкой тарифной политики, выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности, муки.

    – Мы традиционно поставляем муку на рынки Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. Считаю, что Правительство в целом, министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования. Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно. Но сейчас с учетом складывающейся ситуации, думаю, делать это преждевременно. Поэтому нам нужно включать механизм субсидий, чтобы помочь товаропроизводителям, в особенности производителям муки. Мы должны поставлять готовую, переработанную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также заявил о необходимости обеспечения агропромышленного комплекса передовой техникой.

    – Со стороны Правительства аграриям должна оказываться помощь в обеспечении такой техникой. Если не будет современной техники, наше сельское хозяйство развиваться не будет. Это очевидно. Поэтому Правительство по моему поручению продолжит реализовывать соответствующую политику. Во-вторых, эта техника должна быть доступна для всех аграриев. Что касается кредитов, эта политика будет продолжена. Кредитная ставка должна быть низкой. Я придаю этому вопросу большое значение, – сказал Президент.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономической ситуации в регионе и перспективах развития агропромышленного комплекса.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Акорда Урожай Регионы
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