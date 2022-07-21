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    Президент РК открыл бюст Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате

    21 Июля 2022, 15:46

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ№1».

    В доме-музее Президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей.

    Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. В этом доме выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман «Племя младое», но не закончил его.

    В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова. В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги.

    Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны. Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12000 книг.

    В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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