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    Президент РК освободил от должности Булата Бакауова

    21 Января 2020, 08:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бакауов Булат Жумабекович освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Напомним, 17 января стало известно о том, что Булата Бакауова арестовали на 2 месяца . Его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

    Ранее сообщалось, что в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки Павлодарская область
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