Президент РК освободил от должностей Зульфию Сулейменову и еще трех министров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четыре министра освобождены от должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан;

Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан;

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, Указом Главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; Министерство транспорта Республики Казахстан; Министерство туризма и спорта Республики Казахстан; Министерство культуры и информации Республики Казахстан; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Как сообщалось, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова поделилась деталями ситуации, когда экс-глава ведомства Сериккали Брекешев представил ее кандидатуру на увольнение с должности вице-министра.

Зульфия Сулейменова также прокомментировала возможность своей отставки в связи с пожаром в области Абай.

«В настоящее время Генпрокуратура проводит следственные мероприятия. Если в ходе этого возникнут вопросы, касающиеся моей работы, то мы готовы нести за это ответственность», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.