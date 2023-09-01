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    Президент РК освободил от должностей Зульфию Сулейменову и еще трех министров

    1 Сентября 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четыре министра освобождены от должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указами Главы государства:

    Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

    Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан;

    Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан;

    Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Как сообщалось ранее, Указом Главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; Министерство транспорта Республики Казахстан; Министерство туризма и спорта Республики Казахстан; Министерство культуры и информации Республики Казахстан; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Как сообщалось, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова поделилась деталями ситуации, когда экс-глава ведомства Сериккали Брекешев представил ее кандидатуру на увольнение с должности вице-министра.

    Зульфия Сулейменова также прокомментировала возможность своей отставки в связи с пожаром в области Абай.

    «В настоящее время Генпрокуратура проводит следственные мероприятия. Если в ходе этого возникнут вопросы, касающиеся моей работы, то мы готовы нести за это ответственность», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Правительство РК Отставки Абайская область Пожар в области Абай
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