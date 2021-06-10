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    Президент РК обсудил с шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани вопросы двустороннего сотрудничества

    10 Июня 2021, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в сети Twitter о широком круге вопросов двустороннего сотрудничества, которые были обсуждены с заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, передает МИА «Казинформ».

    «Провел встречу с заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также подготовку визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан», - написал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Государства Катар Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Ближний Восток
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