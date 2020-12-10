Президент РК обратился с приветственным словом к участникам IV Республиканского форума имамов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проповеди в мечетях должны призывать к благочестию и гуманизму. Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к участникам IV Республиканского форума имамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники форума! От всей души поздравляю всех с тридцатилетием Духовного управления мусульман Казахстана! Это важное событие для всей мусульманской общины. Духовное управление с первых лет независимости помогает сохранить стабильность и мир в обществе, а также способствует развитию традиционного ислама в нашей стране. В период пандемии этого года Духовное управление стало организатором многих благотворительных мероприятий. Очень важно призывать общественность к миру и взаимному уважению. Наши религиозные лидеры с честью выполняют эту задачу. Роль священнослужителей особая в такой сложный период, когда в мире существует религиозная вражда», – сказал К.Токаев.

Президент подчеркнул, что нужно постоянно уделять внимание содержанию и качеству просветительской работы, проводимой в стране. Проповеди в мечетях должны призывать к благочестию и гуманизму, пропагандировать стремление к знаниям, любви к Родине.

«Вы вносите большой вклад в религиозную грамотность наших граждан, чтобы они не уходили в чуждые религиозные течения. Уверен, что и в дальнейшем имамы будут выполнять эту работу на должном уровне», – подчеркнул Глава государства.

К. Токаев также объявил, что ряду имамов и ученых, внесших вклад в развитие религии, будут вручены государственные награды.



