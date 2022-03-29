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    Президент РК обратился к парламентариям стран СНГ

    29 Марта 2022, 10:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ, которое сегодня проходит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Текст обращения Главы государства зачитал председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев.

    Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской Ассамблеи. Президент РК подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества.

    «Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», - говорится в обращении.

    Глава государства отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

    «Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - отметил Президент Казахстана.

    Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Президента Казахстана за высказанные слова в адрес ассамблеи.

    «Вы знаете, что многие годы Касым-Жомарт Кемелевич активно участвовал в нашей работе, как член совета межпарламентской Ассамблеи СНГ и внес существенный вклад в развитие межпарламентского сотрудничества», - сказала Валентина Матвиенко.

    Как сообщалось, в Алматы проходит торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия ассамблеи.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Алматы Сенат
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