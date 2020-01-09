Президент РК обращается к каждому казахстанцу – Михаил Чирков о статье «Абай и Казахстан в XXI веке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» оставит свой заметный след не только в этом году, но ее значимость будет актуальна во все времена. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Михаил Чирков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что статья Президента, вышедшая в начале года, задает тон юбилейному году и всем мероприятиям в рамках празднования 175-летия Абая. Президент отметил важность того, что в этом случае не будет помпезности. Глава государства сразу подчеркивает, какие задачи и цели в юбилейный год преследует. Можно заметить также, что в рамках юбилея будет вовлечена международная общественность, будут проходить торжественные мероприятия. Это очень важно, чтобы все больше людей узнавали об Абае и больше посетили Казахстан», - сказал Михаил Чирков корреспонденту агентства.

В этой связи депутат отметил, что подобные мероприятия в рамках празднования юбилея поэта будут проходить и за рубежом.

«Нужно подчеркнуть, что Президент обращается к каждому казахстанцу. Кстати, этим мастерски владел и Абай. Мыслитель в своих словах, стихотворениях обращался к каждому. Его слова воспринимались людьми в качестве личного обращения. В своей статье Президент цитирует Абая: «Мир совершенствуется, движется вперед, чтобы следовать за прогрессом и другими трендами в жизни». Каждый человек должен совершенствоваться», - подчеркнул депутат.

«Очень важный посыл в статье – Касым-Жомарт Токаев обращается больше к молодежи. Молодежь должна понять, что многое зависит от самих себя. Человек должен заниматься самосовершенствованием. А всё это должно основываться на любви к своим родителям, к своему дому, Родине, Отчизне. Самое главное, чтобы человек увидел в словах Абая обращение к себе. Я считаю, что именно в этом заключается главный посыл статьи. Тональность статьи важна. Думаю, что статья оставит свой заметный след не только в этом году, но и в течение всего времени», - выразил мнение мажилисмен.

Напомним, вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».

Фото: www.parlam.kz