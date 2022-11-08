Президент РК обозначил приоритеты развития Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с общественностью Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поприветствовав участников встречи, Президент отметил, что государственная политика и впредь будет направлена на осуществление принципа «Сильные регионы – сильная страна». В этом контексте он обозначил ряд задач, решение которых придаст новый импульс развитию Атырауской области. Первым приоритетом в выступлении была обозначена диверсификация экономики.

«В регионе создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции. Кроме того, для привлечения инвестиций государством предусмотрены различные инструменты поддержки. Планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест. Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал одной из наиболее актуальных задач наращивание мощностей нефтехранилищ, поскольку производители вынуждены сразу отправлять сырье на экспорт, так как этого требует технология. В этой связи компании «КазМунайГаз» поручено рассмотреть вопрос строительства в регионе крупного нефтехранилища с учетом экологических требований.

«Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач», – подчеркнул Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, еще важной задачей является развитие рыбного хозяйства. На сегодняшний день в регионе наблюдается рост переработки рыбы и выпуска готовой продукции. Однако, несмотря на позитивную динамику, дальнейшее развитие отрасли требует принятия системных мер.

«В первую очередь, большое значение имеет увеличение популяции осетровых пород, особо ценных на мировом рынке. В текущем году в Урал выпущено 8,5 миллиона мальков. Данную работу нужно продолжить. Два государственных осетровых рыбоводных завода находятся в изношенном состоянии и имеют крайне устаревшее оборудование. Необходимо провести их модернизацию в соответствии с требованиями времени. Важно также привлечь инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков. Большой проблемой является падение уровня воды в реках Урал и Кигаш. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра. Поэтому Правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек», – сказал Президент.

Далее Глава государства отметил, что состояние дорог в регионе не выдерживает никакой критики, тогда как это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития экономики и благосостояния его жителей.

« В удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы «Атырау – Астрахань». Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По оценке Президента, в регионе остро строит проблема обеспеченности сел централизованным водоснабжением. Во многие населенные пункты области питьевая вода подается только в определенное время.

«Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды может достичь 40 %. Поэтому Правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения. Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода «Астрахань – Мангистау», износ которого достиг 80 %. Вместе с тем Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати. Поручаю Правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года», – сказал Президент.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на актуальных проблемах системы здравоохранения области. Как было отмечено в выступлении, в области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации – в плохой экологии региона, большом дефиците кадров.

«Одна из главных задач – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать. Прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау. В регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году», – сказал Президент.

Как считает Глава государства, крайне актуальной и волнующей общество проблемой является распространение синтетических наркотиков.

«Хочу отдельно остановиться на проблеме синтетических наркотиков. К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной. Мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал руководство региона направить усилия на развитие сферы образования и культуры.

«В области до сих пор не решена проблема аварийных и трехсменных школ. Ощущается нехватка детских садов, в очереди в которые стоит около 17 тысяч детей. Для решения этих насущных вопросов предусмотрены необходимые средства. В 2023 году в рамках национального проекта «Комфортная школа» за счет республиканского бюджета в регионе начнется строительство 11 школ. Правительству и акимату нужно обеспечить строгий контроль за сроками и качеством реализации запланированных проектов по модернизации образовательной инфраструктуры», – сказал Президент.

Наряду с этим Глава государства подчеркнул важность повышения качества профессионально-технического и высшего образования, усиления образовательных учреждений естественно-научного и технического профиля.

«По моей инициативе в Атырау открыт филиал Российского университета нефти и газа имени Губкина. Уверен, что выпускники этого вуза будут востребованы на рынке труда. Вместе с тем по моему поручению западным регионам было предоставлено 10 тысяч грантов для обучения студентов в ведущих вузах Казахстана. Однако мы столкнулись с проблемой их неосвоения. Вчера в Актау я уже говорил об этом. Из 4 тысяч грантов, выделенных на Атыраускую область, освоено не больше 800. Это очень низкий показатель», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, Атырау должен стать привлекательным и современным городом, удобным и комфортным для каждого жителя.

«В городе есть объекты-долгострои. К примеру, до сих пор не сдан в эксплуатацию Концертный зал, строительство которого было начато 10 лет назад. Более того, сейчас он находится в фактически разрушенном состоянии. Правительству и акимату необходимо окончательно решить все вопросы, связанные со строительством и сдачей подобных объектов», – сказал Президент.

Далее Глава государства остановился на экологической ситуации в регионе. Он указал на то, что объемы выбросов вредных отходов Атырауского нефтеперерабатывающего завода зачастую превышает установленные нормы, и призвал крупные производственные предприятия региона, в том числе нефтегазовые компании, строго соблюдать экологические требования.

По словам Касым-Жомарта Токаева, серьезную обеспокоенность местных жителей вызывает обмеление реки Урал. Уровень воды в некогда полноводной реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.

«Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей», – считает Глава государства.

Президент заявил о необходимости развивать в Атырауской области не только нефтегазовую отрасль, но и такие перспективные сферы, как туризм. Здесь имеются все возможности для развития экономического и познавательного туризма. Как заметил Касым-Жомарт Токаев, мало кто знает, что вдоль реки Кигаш растут цветы лотоса, а соленое озер Индер обладает серьезным потенциалом для развития санаторно-оздоровительного туризма.

В завершение встречи Глава государства вручил государственные награды группе граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Орденом «Барыс» ІІ степени награжден ветеран труда Кайрат Ищанов, орденом «Парасат» отмечен научный советник ТОО «Атыраугидрогеология» Едиге Сабуров. Орденом «Құрмет» награжден директор КГП «Атырауский областной кардиологический центр» Марат Конысов, орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени – оператор НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» Сафи Сатмагамбетов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен домбрист Академического театра имени Д. Нурпеисовой Жанибек Жамиев.





Фото: akorda.kz















