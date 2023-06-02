Президент РК обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов наращивать свое сотрудничество со странами ЦА и ЕС. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал в своем выступлении на форуме «Центральная Азия – Европейский Союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ноябре прошлого года мы с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода», - отметил Президент РК в своей речи.

По словам Главы государства, наше многогранное сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Учитывая географическое положение, Казахстан мог бы задействовать весь спектр своих торгово-экономических и транспортно-логистических возможностей для углубления взаимовыгодной кооперации между Центральной Азией и Европейским Союзом.

Президент РК представил приоритетные направления, которые, на его взгляд, будут иметь стратегическое значение не только для Казахстана, но и для всех стран региона.

«Увеличение товарооборота. За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Динамично растут и объемы общерегиональной торговли со странами Европейского Союза. По итогам прошлого года этот показатель вырос более чем на 60%, достигнув 49 миллиардов долларов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность.

Большие перспективы сотрудничества имеются в сельском хозяйстве. Казахстан ежегодно экспортирует 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки.

«В прошлом году объем взаимной торговли продовольственными товарами между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 35%, составив почти 1 миллиард долларов. Это далеко не предел. Уже сегодня наши аграрии готовы нарастить экспортные поставки зерновых и масличных культур, другой продукции. Используя взаимный потенциал в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность наших регионов», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



