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    Президент РК обозначил потенциал, который может стать основным  фактором постпандемического восстановления стран ЕАЭС

    10 Декабря 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов принять активно участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов ЕАЭС. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменение мер хозяйственного уклада несут повышенный интерес к сухопутным транспортно-логистическим артериям между Европой и Азией. Запрос на сокращение сроков доставки грузов высок как никогда. В этом плане ЕАЭС имеет стратегическое геоэкономическое преимущество. Мы обладаем значительным потенциалом в развитии сухопутных перевозок, который может стать одним из основных факторов постпандемического восстановления», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Глава государства добавил, что странам предстоит прийти к более решительным действиям по налаживанию наших скоростных трансконтинентальных коридоров, обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность в сравнение с существующими и будущими альтернативами.

    «В контексте увязки трансграничных артерий и продовольственной безопасности полагаем целесообразным более основательно подойти к инициативе Казахстана относительно создания товаропроводящей сети ЕАЭС. Казахстан на протяжении последних двух лет ведет работу по созданию национальной сети оптово-распределительных центров. Мы готовы принять активно участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов союза. Отрадно, что к этой работе активно подключился Евразийский банк развития и проводятся соответствующие прикладные исследования», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика ЕАЭС
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