Президент РК – об аварии в Шахтинске: Придется принять безотлагательные жесткие меры

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом Президент РК сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, комментируя недавнюю аварию в Шахтинске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«К большому сожалению, аварии на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное», - заявил Президент РК.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

Похороны погибших горняков прошли в Шахтинске 5 ноября.

Фото: instagram.com/shk_kz