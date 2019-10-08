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09:17
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Президент РК о проблеме падения детей из многэтажек: Дополнительные меры безопасности нужно принимать
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по дальнейшему развитию столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Мы должны принять все меры, которые позволят избежать повторения подобных трагедий»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.
В связи с этим Глава государства отметил необходимость усиления параметров безопасности при строительстве.
«Строителям домов необходимо ввести дополнительные меры безопасности. С одной стороны, мы, конечно, облегчаем условия, в том числе и строительства тех или иных зданий, а с другой стороны - некоторые строители злоупотребляют всем этим. Дополнительные меры безопасности в отношении домов нужно, безусловно, принимать. 14 детей выпало из окон, это прямая вина родителей, тех, кто опекает, но и это ответственность акимата. Вы за все в ответе - за каждого жителя города», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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