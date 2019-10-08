Президент РК о проблеме падения детей из многэтажек: Дополнительные меры безопасности нужно принимать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по дальнейшему развитию столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года произошло 14 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон и балконов. Мы должны принять все меры, которые позволят избежать повторения подобных трагедий»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Глава государства отметил необходимость усиления параметров безопасности при строительстве.

«Строителям домов необходимо ввести дополнительные меры безопасности. С одной стороны, мы, конечно, облегчаем условия, в том числе и строительства тех или иных зданий, а с другой стороны - некоторые строители злоупотребляют всем этим. Дополнительные меры безопасности в отношении домов нужно, безусловно, принимать. 14 детей выпало из окон, это прямая вина родителей, тех, кто опекает, но и это ответственность акимата. Вы за все в ответе - за каждого жителя города», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.