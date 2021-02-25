Президент РК о послах ряда государств: Их солидный опыт будет способствовать сближению дружественных народов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что профессиональные качества послов Латвийской Республики, Туркменистана и Королевства Таиланд будут способствовать сближению дружественных народов в различных сферах. Об этом Президент РК написал на своей официальной странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Принял верительные грамоты у послов Латвийской Республики, Туркменистана и Королевства Таиланд. Поздравил их с официальным началом дипмиссии в Казахстане. Их солидный опыт и профессиональные качества будут способствовать сближению дружественных народов в различных сферах».

Напомним, в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами трех государств.



