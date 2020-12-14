Президент РК - о 30-летии Независимости: Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости, рассказал о том, как будет праздноваться 30-летие Независимости в следующем году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«29-й год нашей Независимости выдался сложным, драматичным, нестандартным. Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю каждого поколения. Уверен, в будущем потомки по достоинству оценят наши усилия. Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, мы будем ставить перед собой еще более смелые цели и задачи. Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия Независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично, я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сейчас готовится новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года.

«Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение «слышащего государства», продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей. Важным событием для нашей страны в предстоящем году будут выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Уверен, они станут демонстрацией высокой гражданской активности и политической зрелости нашего общества. Выборная кампания еще раз убедительно докажет институциональную устойчивость казахстанской государственности. Возводя с каждым годом все новые этажи величественного здания Независимости, мы последовательно строим будущее нашей страны и нашей нации. Мы открываем для подрастающих поколений все более широкие и захватывающие горизонты развития. Уверен, они смогут поднять наше знамя Независимости еще выше, покоряя новые вершины на пути созидания и прогресса», - резюмировал К.Токаев.

Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград в преддверии Дня Независимости можно прочитать здесь.