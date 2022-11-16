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    Президент РК назвал важнейший приоритет Алматы

    16 Ноября 2022, 10:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы назвал важнейший приоритет мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы. Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается. Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением», - сказал Глава государства.
    Президент Казахстана Алматы
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