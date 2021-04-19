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Президент РК назначил ряд послов Казахстана

19 Апреля 2021, 10:59
Президент РК назначил ряд послов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указами Главы государства назначен ряд послов Казахстана в зарубежных странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства:

Жошыбаев Рапиль Сейтханович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республик

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Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО);

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Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.

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