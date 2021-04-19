Президент РК назначил ряд послов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указами Главы государства назначен ряд послов Казахстана в зарубежных странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указами Главы государства:
Жошыбаев Рапиль Сейтханович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республик
Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО);
Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.