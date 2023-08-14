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    Президент РК назначил представителя Казахстана при ООН в Париже

    14 Августа 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан, а также постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству;

    Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в городе Париже (Французская Республика).

    Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Австрии и Княжестве Андорра. Ими стали Мухтар Тлеуберди и Данат Мусаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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