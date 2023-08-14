Президент РК назначил представителя Казахстана при ООН в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан, а также постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству;