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    Президент РК назначил послов Казахстана в ряде государств

    21 Октября 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ о назначении чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в ряде государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Умаров Кайрат Ермекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Сембаев Ерболат Насенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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