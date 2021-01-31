Президент РК направил телеграмму соболезнования семье и близким Михаила Дорофеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким в связи с безвременной кончиной известного журналиста Михаила Дорофеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной известного журналиста, члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева.

Мы знали Михаила Дорофеева как яркую творческую личность, эффективного медиаменеджера, внесшего значительный вклад в формирование отечественного информационного пространства. Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и высокие человеческие качества.

Уверен, светлая память о Михаиле Дорофееве навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, ушел из жизни главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев.