Президент РК направил телеграмму соболезнования родным Сергея Терещенко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Сергея Терещенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С. Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания «Қазақстанның Еңбек Ері», других государственных наград», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко.



