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    Президент РК направил телеграмму соболезнования родным Сергея Терещенко

    10 Февраля 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Сергея Терещенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С. Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания «Қазақстанның Еңбек Ері», других государственных наград», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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