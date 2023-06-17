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    Президент РК: Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров

    17 Июня 2023, 12:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Необходимо обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики. Крайне важно, чтобы в процессе принятия решений обязательно учитывались общественные настроения, пожелания и предложения граждан. Такой подход должны исповедовать государственные органы всех уровней. Я говорю об этом постоянно. В конечном счете, это является залогом стабильности и согласия в обществе, устойчивого и динамичного развития нашей страны. Именно в этом состоит суть концепции «слышащего государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, сейчас на проведение социологических исследований различным учреждениям выделяются значительные финансовые средства.

    «Однако эта работа ведется несистемно. Как следствие, полученные результаты вызывают сомнения. Поэтому деятельность в данном направлении необходимо проводить компклесно и скоординированно. Эффективность государственного управления во многом зависит от качества аналитического обеспечения. Государство остро нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально-значимых проблем и обеспечения всестороннего прогресса страны. Однако в настоящее время взаимодействие государственных структур с отечественными «фабриками мысли» и консалтинговыми компаниями недостаточно эффективно и носит ситуативный характер. Под большим вопросом также эффективность государственных «фабрик мыслей», - отметил Президент.

    Как отметил К. Токаев, на сегодняшний день они зачастую дублируют друг друга, не имея четко выраженной специализации.

    «Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Это имеет особое значение для сохранения идеологического суверенитета нашего государства. Экспертные организации должны тщательно проанализировать все сферы развития нашей страны с момента обретения Независимости, выявить причины и последствия допущенных ошибок. Правительство при разработке новых программ должно учитывать эти факторы. Только основанная на комплексных исследованиях и выверенных рекомендациях политика будет успешной», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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