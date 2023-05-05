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    Президент РК наградил военнослужащих за вклад в обеспечение национальной безопасности

    5 Мая 2023, 16:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Орденом «Айбын» III степени:

    1. Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.

    Медалью «Ерлігі үшін»:

    1. Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;

    2. Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.


    Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

    1. Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;

    2. Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.

    Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Армия Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт
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