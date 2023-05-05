Президент РК наградил военнослужащих за вклад в обеспечение национальной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Орденом «Айбын» III степени:
1. Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.
Медалью «Ерлігі үшін»:
1. Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;
2. Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
1. Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;
2. Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.
Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.