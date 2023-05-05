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Президент РК наградил военнослужащих за вклад в обеспечение национальной безопасности

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Мая 2023, 16:46
Президент РК наградил военнослужащих за вклад в обеспечение национальной безопасности Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Орденом «Айбын» III степени:

1. Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.

Медалью «Ерлігі үшін»:

1. Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;

2. Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

1. Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;

2. Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

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Президент Казахстана   Армия   Вооруженные силы   Токаев Касым-Жомарт  
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