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    Президент РК наградил ряд шымкентцев государственными наградами

    27 Сентября 2022, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить:

    орденом «Парасат»:

    Тайжанова Бактияра Байдуллаевича - главного редактора газеты «Шымкент келбеті» – «Панорама Шымкента»;

    орденом «Құрмет»:

    Байтанаева Бауыржана Абишевича - генерального директора РГП «Институт археологии имени А. Маргулана» Министерства науки и высшего образования, город Шымкент;

    Бегешева Есенгильды Ибрагимовича - врача ГКП «Городская больница № 2», город Шымкент;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»:

    Хан Ксению Александровну - спортсмена КГУ «Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства»;

    медалью «Шапағат»:

    Усенову Асем Мухтаровну - воспитателя КГУ «IT школа-лицей № 89», город Шымкент.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 сентября 2022 года

    № 1023

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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