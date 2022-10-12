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    Президент РК наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени

    12 Октября 2022, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый господин Президент! Вы вносите неоценимый вклад в устойчивое развитие казахстанско-турецких отношений. Учитывая Вашу исключительную историческую роль в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом «Достык» I-й степени», - сказал Касым-Жомарт Токаев после четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией в Акорде.

    Глава государства также выразил готовность укрепить дружбу между двумя государствами.

    «Это решение, несомненно, вписано золотой буквой в летопись двусторонних отношений. Я готов приложить все усилия, чтобы укрепить нашу дружбу и наше единство», - заключил Президент РК.


    Фото:t.me/bort_01




    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Турция Сотрудничество
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