Президент РК наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый господин Президент! Вы вносите неоценимый вклад в устойчивое развитие казахстанско-турецких отношений. Учитывая Вашу исключительную историческую роль в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом «Достык» I-й степени», - сказал Касым-Жомарт Токаев после четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией в Акорде.

Глава государства также выразил готовность укрепить дружбу между двумя государствами.

«Это решение, несомненно, вписано золотой буквой в летопись двусторонних отношений. Я готов приложить все усилия, чтобы укрепить нашу дружбу и наше единство», - заключил Президент РК.





Фото:t.me/bort_01











