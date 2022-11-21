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    Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области

    21 Ноября 2022, 09:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:

    орденом «Құрмет»

    Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;

    Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;

    Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой»;

    III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;

    Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй»;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;

    Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;

    Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;

    Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;

    Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 19 ноября 2022 года

    № 1076

    Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тысяч га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

    Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. Самим пострадавшим выплатили компенсацию в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

    Строительство домов вели круглосуточно несколько подрядных организаций.
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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