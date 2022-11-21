Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области

21 Ноября 2022, 09:06

21 Ноября 2022, 09:06

Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:

орденом «Құрмет»

Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;

Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;

Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой»;

III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;

Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;

Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;

Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;

Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;

Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 19 ноября 2022 года

№ 1076

Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тысяч га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. Самим пострадавшим выплатили компенсацию в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

Строительство домов вели круглосуточно несколько подрядных организаций.