Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области
Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:
орденом «Құрмет»
Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;
Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;
Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой»;
III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;
Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;
Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;
Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;
Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;
Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 19 ноября 2022 года
№ 1076
Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тысяч га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.
Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. Самим пострадавшим выплатили компенсацию в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.
Строительство домов вели круглосуточно несколько подрядных организаций.