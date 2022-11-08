Президент РК: Мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области высказался о состоянии реки Урал и озеленении Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Особую озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала. Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня. Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей», - сказал К. Токаев.

Как отметил Президент, важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты.

«Мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий. Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и Правительства», - заявил Глава государства.

К. Токаев добавил, что «очень важно также повышать уровень экологической культуры граждан, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления».

«Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау. Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют. Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель – не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом», - сказал К. Токаев.





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