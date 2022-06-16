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    Президент РК: Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация»

    16 Июня 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Прежде всего, мы должны придавать особое значение формированию нового качества нации», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем предотвратить радикализм и экстремизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что демократия – это не общая концепция лучшей жизни. Это цивилизованный образ жизни, который требует ежедневного упорного труда.

    «Его не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Мы должны придерживаться принципа «разные мнения, единая нация». Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Регионы Казахстана Курултай Общество Улытауская область Национальный курултай
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